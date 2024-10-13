В Вильнюсе проходит традиционная неделя кино для сеньоров

В субботу в кинотеатре Forum Cinemas Vingis на открытие Недели кино для сеньоров собрались пожилые люди. Новшество инициативы – День сеньоров – в этот день можно было не только бесплатно посмотреть фильмы, но и узнать, какие услуги в Вильнюсе предоставляют пожилым людям. Сеансы для пожилых людей будут показывать до 18 октября, пишет портал madeinvilnius.lt.