В Вильнюсе проходит традиционная неделя кино для сеньоров

„В прошлом году Неделя кино для сеньоров прошла в первый раз, а в этом году она пользовалась особым интересом. Чтобы продолжить эту красивую традицию, мы представили пожилым людям более широкий репертуар и новинки, к инициативе присоединилась группа партнеров“, – сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
В субботу в кинотеатре пожилые люди могли не только бесплатно посмотреть фильмы, но и больше узнать о том, какие услуги в городе предоставляют пенсионерам, о возможном проведении досуга.
В субботу с пожилыми людьми встречались и общались представители вильнюсского бюро общественного здоровья Vilnius sveikiau, Active Vilnius, Вильнюсского дома опеки над животными, Центральной библиотеки Вильнюса и Фабийонишкского центра социальных услуг, а также команды из Sidabrinė linija, Литовского красного креста, Senjorų avilis и др.
Бесплатные угощения для сеньоров организовала сеть магазинов IKI и компания Žalia giria.
В ожидании начала сеанса пожилые люди могли сделать бесплатные фотографии, распечатать их.