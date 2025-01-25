В Вильнюсе проходит посвященная туризму выставка Adventur

Один из залов выставки посвящен Литве – там можно увидеть стенды разных туристических центров, бизнесов, ассоциаций.
Другой зал посвящен поездкам за границу – там размещаются туроператоры, организаторы поездок, у которых можно купить тур.
В последнем зале можно участвовать в разных развлечениях.
Впечатляет стенд публичного учреждения „Путешествий по Литве“ – здесь пахнет лесом, можно увидеть картины природы, покататься на качелях и участвовать в конкурсе.
Внимание привлекает и стенд Казлу Руды.
„Мы ждем туристов, к нам приезжает много людей, мы рады, что их число растет. Мы предлагаем походы на природе, разные развлечения, виды деятельности, – рассказала представитель Казлу-рудского центра Доминика Живелене. – Люди интересуются, чем можно заняться в Казлу Руде, где можно остановиться. Туристы стремятся больше узнать о Литве“.
Интересом пользуется и стенд Вильнюсского муниципалитета, предлагающий поучаствовать в игре.
В пятницу больше людей было на „литовской“ половине выставки.
На половине зарубежных поездок можно было купить туры в разные страны.
„В этом году мы предлагаем то же самое, что предлагали и в прошлом, организаторы поездок не хотят расширяться, вероятно, причина - большая конкуренция. Самым популярным направлением остается Турция, Греции стало меньше“, – заметила представитель superkeliones.lt Рената.
Президент Национальной ассоциации туристического бизнеса и Литовской туристической палаты Жидре Гавялене обратила внимание на то, что их цель - не покупки туров.
„Покупка тура - ответственное действие, это надо обдумать. Мы хотим поднять Adventur на другой уровень, хотим рассказывать о разных способах путешествий. Мы хотим, чтобы выставка менялась, чтобы не было перехода от стенда к стенду с целью проверки цены.
Ни в прошлом году, ни в этом особых скидок не будет. В январе–феврале такие выставки проходят во всех странах Балтии, поставщики услуг предлагают нашему региону скидки, но они будут и без выставки“, – сказала Гавялене.