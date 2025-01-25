В Вильнюсе проходит посвященная туризму выставка Adventur

„Мы ждем туристов, к нам приезжает много людей, мы рады, что их число растет. Мы предлагаем походы на природе, разные развлечения, виды деятельности, – рассказала представитель Казлу-рудского центра Доминика Живелене. – Люди интересуются, чем можно заняться в Казлу Руде, где можно остановиться. Туристы стремятся больше узнать о Литве“.

Впечатляет стенд публичного учреждения „Путешествий по Литве“ – здесь пахнет лесом, можно увидеть картины природы, покататься на качелях и участвовать в конкурсе.

В последнем зале можно участвовать в разных развлечениях.

Другой зал посвящен поездкам за границу – там размещаются туроператоры, организаторы поездок, у которых можно купить тур.

Один из залов выставки посвящен Литве – там можно увидеть стенды разных туристических центров, бизнесов, ассоциаций.

Интересом пользуется и стенд Вильнюсского муниципалитета, предлагающий поучаствовать в игре.

В пятницу больше людей было на „литовской“ половине выставки.

На половине зарубежных поездок можно было купить туры в разные страны.

„В этом году мы предлагаем то же самое, что предлагали и в прошлом, организаторы поездок не хотят расширяться, вероятно, причина - большая конкуренция. Самым популярным направлением остается Турция, Греции стало меньше“, – заметила представитель superkeliones.lt Рената.

Президент Национальной ассоциации туристического бизнеса и Литовской туристической палаты Жидре Гавялене обратила внимание на то, что их цель - не покупки туров.