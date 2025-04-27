В Вильнюсе проходит митинг против всеобщего налога на недвижимость

Около палатки, в которой собирали подписи под петицией против налога на недвижимость, стояла очередь.
Люди пришли на митинг с плакатами „СТОП! Вандалы, разорители“, „СТОП избыточным налогам, СТОП переписке Конституции“, „НЕТ налогу на недвижимость! Прозрачность налогов и аудитов, публичность КГБ“, „Власть, идите работать, не придется отбирать у нас!“
Во время акции протеста показали сюжет, в котором политик Ремигиюс Жемайтайтис обещал принять участие в митинге.
Со сцены стали свистеть и кричать: „Ремигиюс“. А потом констатировали: „опять обманул“.
Организатор митинга Раймондас Шимайтис сказал, что приглашал и премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса, спикера Саулюса Сквернялиса, мэра столицы Валдаса Бенкунскаса, соцдема Альгирдаса Сисаса, но никто из них не пришел. Услышав это, люди стали свистеть.
В числе участников протеста был политик, европарламентарий Пятрас Гражулис. На сцену вышел и „крестьянин“ Валюс Ажуолас.
Участники акции скандировали: „Я не хочу платить налоги за мой дом“.
„Нельзя облагать налогами имущество в Литве. Люди покупают, платят налоги, выплачивают ипотеку. Если жилье куплено в ипотеку, оно не принадлежит человеку, оно частично принадлежит банку. Пусть и банк платит. (...) Стыдно, что не пришел ни один политик. Что обещал Жемайтайтис? Слушаем. Что обещали другие политики? Никто не пришел. Стыдно“, – сказала Delfi одна из участниц протеста.
„Я считаю, что этого налога вообще не должно быть, мы итак за все платим, а зарплаты у нас маленькие. (...) Надо тем, у кого дома за миллион. Я считаю, что на оборону денег достаточно“, – сказал Delfi вильнюсец.
„Несправедливо. Это против воли людей. Какие это предложения, если у нас не спрашивают. Не избранная, а поставленная свыше власть сама решает, что делать. Мы - власть, а не какие-то ставленники. (...) Если власть и без того разбазарила наше имущество, уже не у кого больше отобрать, то сейчас хочет последнее у людей отнять. Сегодня это, завтра не заметите, как придется тысячи платить. Закончится все арендой“, – сказали приехавшие из Мариямполе.
„Я не считал, но не логично. Нет логики, как можно облагать налогами то, что уже куплено. Уже уплачены налоги, сейчас повторно платить? (...) Сначала, может, и небольшая будет плата. Мы все видели, что и НДС сначала был меньше и подняли временно. Вот собирают налог с загрязняющих автомобилей, что за эти деньги сделано? Мосты разваливаются, дороги ужасные, не проехать. Где деньги?“, – вопрошал житель Пренай.
„Я уже заплатил за свое имущество, когда его купил. И НДС и т.д. Уже переплачено. А сейчас еще ограбить хотят. Это грабеж“, – сказал другой участник митинга.
„Где взять имущество за 40 000 евро? Двухкомнатная квартира стоит минимум 100 000 евро. (...) Я купил налог. Человек заплатил с зарплаты, подоходный налог, когда купил жилье, НДС заплатил. Он опять должен платить? За что?“, – возмущался другой участник митинга.
Решения по введению налога на недвижимость в Литве пока не приняты. Пока представлены только предложения.
Согласно проекту, налогами будет облагаться жилье дороже 40 000 евро.
Если парламент одобрит, 0,1% тарифом будет облагаться недвижимость стоимостью от 40 000 до 200 000 евро. 0,2% – до 400 000 евро, 0,5% – до 600 000 евро.
Тариф в 1% предлагается для недвижимости дороже 600 000 евро.
От 2% тарифа на самое дорогое жилье отказались.
На основное жилье будет действовать 50% скидка, она будет распространяться на жилье стоимостью до 450 000 евро. Стоит знать, что налог на недвижимость иначе подсчитывается, если речь идет о супругах. В их случае стоимость жилья делится пополам.
Кроме того, налоговую ценность имущества будут пересчитывать каждых три года (сейчас раз в 5 лет).
Как новая модель коснется жителей?
Например, если жилье стоит 50 000 евро, налог будут считать с 10 000 евро (0,1% тариф), значит он будет 10 евро, а если жилье основное - 5 евро.
Если стоимость жилья 80 000 евро, налог составит 40 евро (со скидкой – 20 евро), если 100 000 – 100 евро (со скидкой 50 евро).
За жилье в 200 000 евро придется платить 160 евро(со скидкой 80 евро), в 250 000 – 260 (со скидкой 130).
За жилье стоимостью 300 000 евро - 360 евро (180 евро со скидкой), а 400 000 евро – 560 евро (280 евро со скидкой).
За жилье стоимостью миллион - 1060 евро.