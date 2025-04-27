В Вильнюсе проходит митинг против всеобщего налога на недвижимость

„Несправедливо. Это против воли людей. Какие это предложения, если у нас не спрашивают. Не избранная, а поставленная свыше власть сама решает, что делать. Мы - власть, а не какие-то ставленники. (...) Если власть и без того разбазарила наше имущество, уже не у кого больше отобрать, то сейчас хочет последнее у людей отнять. Сегодня это, завтра не заметите, как придется тысячи платить. Закончится все арендой“, – сказали приехавшие из Мариямполе.