В Вильнюсе проходит "Марш солидарности с народами Палестины и Ливана": действия Израиля осуждаются

Около 100 участников шествия собрались в Вильнюсе возле Литовской национальной библиотеки имени Мартинаса Мажвидаса. Собравшиеся держали плакаты с надписями „Желание свободы не является преступлением“, „Свобода Палестине“, „Остановить геноцид“. В толпе также можно было увидеть множество палестинских флагов.

На митинге были замечены несколько человек с израильскими флагами.

Сооснователь портала Palestina.lt Андрюс Мажейка пояснил, что цель этой акции — „остановить военные преступления, совершаемые Израилем“.



„На этот раз цель та же – остановить военные преступления Израиля и геноцид в секторе Газа. Теперь не только в секторе Газа, но и нападение на Ливан, регулярные бомбардировки Сирии“, - сказал А.Мажейка.