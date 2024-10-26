2024.10.26 16:53

В Вильнюсе проходит "Марш солидарности с народами Палестины и Ливана": действия Израиля осуждаются

 
Игнас Добровольскас
ru.DELFI.lt

В субботу в Вильнюсе проходит шествие в поддержку жителей Палестины и Ливана.

Около 100 участников шествия собрались в Вильнюсе возле Литовской национальной библиотеки имени Мартинаса Мажвидаса. Собравшиеся держали плакаты с надписями „Желание свободы не является преступлением“, „Свобода Палестине“, „Остановить геноцид“. В толпе также можно было увидеть множество палестинских флагов.

На митинге были замечены несколько человек с израильскими флагами.

Сооснователь портала Palestina.lt Андрюс Мажейка пояснил, что цель этой акции — „остановить военные преступления, совершаемые Израилем“.

„На этот раз цель та же – остановить военные преступления Израиля и геноцид в секторе Газа. Теперь не только в секторе Газа, но и нападение на Ливан, регулярные бомбардировки Сирии“, - сказал А.Мажейка.

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