В Вильнюсе состоялась церемония прощания с погибшими американскими военнослужащими

„Не знаю, я как мать, у меня есть сын, очень жаль. Молодые мужчины, и такая ужасная смерть. И подумайте, как родители переживают. Соболезнования родителям и близким. Поблагодарить их, почтить память... Я молилась... Была на улице Акмяну, молилась, сейчас сюда пришла. Очень жаль“, – сказала бывшая учительница Валерия.