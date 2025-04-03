В Вильнюсе состоялась церемония прощания с погибшими американскими военнослужащими

Кортеж остановился на столичной Кафедральной площади, где его встретил архиепископ Вильнюса, митрополит Гинтарас Грушас, президент Гитанас Науседа, командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас, министр национальной обороны Довиле Шакалене, другие официальные лица государства.
Вильнюсец Кястутис пришел проститься с американскими военными на Лукишкскую площадь.
Он сказал, что хотел почтить их память. „Чтобы отдать им честь, жалко их. Я жил в Пабраде 10 лет, знаю тот полигон, болото. Оно коварное. всех, кто заедет, затягивает, болото опасно, оно не было огорожено“, – сказал мужчина.
Рокас сказал Delfi, что пришел отдать дань памяти погибшим.
„Молодые мужчины погибли. Жаль. Союзники, что тут еще сказать. Жаль. Семьи, маленькие дети. рана осталась“, – сказал Симонас.
„Не знаю, я как мать, у меня есть сын, очень жаль. Молодые мужчины, и такая ужасная смерть. И подумайте, как родители переживают. Соболезнования родителям и близким. Поблагодарить их, почтить память... Я молилась... Была на улице Акмяну, молилась, сейчас сюда пришла. Очень жаль“, – сказала бывшая учительница Валерия.
„Даже в рабочий день давайте не будем равнодушными, выйдем на проспект Гедиминаса от Кафедральной площади до перекрестка ул. Ю.Тумо-Вайжганто, склоним головы и отдадим дань уважения погибшим во время учений американским солдатам, которые тренировались защищать нашу свободу и, не жалея сил и жизни, выполняли свою присягу до конца“, – призывают в министерстве.
Введены ограничения движения транспорта с изменением некоторых маршрутов
Во время церемонии на некоторых улицах столицы будет запрещено движение транспорта. Ограничения запланированы с 10.00 ч. до 12.00 ч. на улицах Т. Врублевскё, Швентарагё, Б. Радвилайте, на участке проспекта Гедиминаса от ул. Швентарагё до ул. Вильняус. Данный участок будет закрыт для въезда со всех второстепенных дорог.
Во время движения кортежа по проспекту Гедиминаса от ул. Вильняус до ул. Ю. Тумо-Вайжганто, будут кратковременные остановки движения.
По данным мэрии, во время церемонии также будут действовать изменения некоторых маршрутов общественного транспорта. С 10.00 ч. до 14.00 час. автобусы общественного транспорта № 10, 11, 33 и 89 будут курсировать по измененным маршрутам. Возможны также небольшие задержки общественного транспорта.