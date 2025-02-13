В Вильнюсе проходит акция протеста против чрезмерного разбрасывания соли

Около 15 пикетчиков собрались возле здания мэрии и держали плакаты с надписями „Соль убивает деревья“, „Соль зимой – пыль, ржавчина и мертвые деревья весной. Логика зеленой столицы?!“, „Щетка сметает снег, песок кости не ломает, гравий не убивает деревья“, „Насыпьте столько соли себе в суп“ и т. д.
Как утверждают активисты, чрезмерное использование соли ухудшает состояние городских деревьев и разрушает городскую инфраструктуру.
По словам организатора акции Лигиты Пошкуте, в Вильнюсе используется избыточное количество соли по сравнению с другими столицами региона. Как она указывает, прошлой зимой в Вильнюсе было разбросано 60 тыс. тонн соли, тогда как в Таллине за сезон было использовано всего около 10 тыс. тонн соли.
22 января протестующие проверили соленость луж на тротуарах – уровень солености воды, взятой из луж на улицах Пилимо, Паменкальнё, Антакальнё и проспекте Гедиминаса, достигал 100-150 граммов соли на литр воды.
„Вода Балтийского моря содержит 7 г/л, вода типичного океана содержит 35 г/л, а вода Мертвого моря содержит 200 г/л“, - заявили активисты в своем пресс-релизе.
Соль, как поясняют организаторы, попадает в городские источники, ручьи и реки, наносит вред экосистемам города и его окрестностей, разрушает бетон, асфальт, мостовые конструкции и опоры, реконструкция которых обойдется городскому бюджету.