В Вильнюсе профсоюзы провели митинг: призвали работников бастовать и отстаивать свои права

"До сих пор у нас нет реального порядка проведения забастовок, поскольку в наших законах все так расписано, что реальной возможности бастовать практически не остается. У нас есть еще одно слабое место – незащищенные лидеры профсоюзов. (...) Мы говорим, что если мы хотим, чтобы община стала крепче, чтобы работники чувствовали себя увереннее – мы должны создать такую систему, которая позволит работникам и уполномочит их выразить свое мнение и защищать свои права", – сказала Ругинене.