В Вильнюсе профсоюзы проведут митинг: призовут работников бастовать и отстаивать свои права

Мероприятие организуют четыре профсоюза – Литовская конфедерация профсоюзов, Литовский профсоюз "Солидарность", профсоюз 1 мая и Республиканский объединенный профсоюз. По данным организаторов мероприятия, шествие начнется на проспекте Гедиминаса и пройдет до здания правительства, где состоится митинг.
Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что в этом году основная цель шествия - обратить внимание правительства и общества на ограничение прав профсоюзов и потребовать реального права на забастовки.
"До сих пор у нас нет реального порядка проведения забастовок, поскольку в наших законах все так расписано, что реальной возможности бастовать практически не остается. У нас есть еще одно слабое место – незащищенные лидеры профсоюзов. (...) Мы говорим, что если мы хотим, чтобы община стала крепче, чтобы работники чувствовали себя увереннее – мы должны создать такую систему, которая позволит работникам и уполномочит их выразить свое мнение и защищать свои права", – сказала Ругинене.
Несмотря на то, что Первомай празднуют в разных странах всего мира, некоторые литовцы связывают его с советской традицией. Депутаты не раз пытались отменить этот праздник, сделать 1 мая рабочим днем, но тщетно.
Однако есть в Литве и такие политики, которые благоприятно оценивают этот праздник. Член соцдемов Гинтаутас Палуцкас сказал, что в Литве к 1 мая незаслуженно относятся неоднозначно.
"Я не считаю, что нужны культурные войны. У этого праздника нет ничего общего с советским временем. Напротив, советская власть исказила сущность праздника. Этот праздник празднуют во многих странах мира", – заметил депутат.