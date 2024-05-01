2024.05.01 12:02

В Вильнюсе профсоюзы проведут митинг: призовут работников бастовать и отстаивать свои права

 
ELTA
Мигле Валёните
ru.DELFI.lt
Inga Ruginienė
Inga Ruginienė
ФОТО: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

1 мая Литва отмечает Международный день солидарности трудящихся. По случаю этого праздника профсоюзы организуют в Вильнюсе шествие и митинг "За свободу беспрепятственно защищать свои права и за свободу бастовать!".

Мероприятие организуют четыре профсоюза – Литовская конфедерация профсоюзов, Литовский профсоюз "Солидарность", профсоюз 1 мая и Республиканский объединенный профсоюз. По данным организаторов мероприятия, шествие начнется на проспекте Гедиминаса и пройдет до здания правительства, где состоится митинг.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что в этом году основная цель шествия - обратить внимание правительства и общества на ограничение прав профсоюзов и потребовать реального права на забастовки.

"До сих пор у нас нет реального порядка проведения забастовок, поскольку в наших законах все так расписано, что реальной возможности бастовать практически не остается. У нас есть еще одно слабое место – незащищенные лидеры профсоюзов. (...) Мы говорим, что если мы хотим, чтобы община стала крепче, чтобы работники чувствовали себя увереннее – мы должны создать такую систему, которая позволит работникам и уполномочит их выразить свое мнение и защищать свои права", – сказала Ругинене.

Несмотря на то, что Первомай празднуют в разных странах всего мира, некоторые литовцы связывают его с советской традицией. Депутаты не раз пытались отменить этот праздник, сделать 1 мая рабочим днем, но тщетно.

Однако есть в Литве и такие политики, которые благоприятно оценивают этот праздник. Член соцдемов Гинтаутас Палуцкас сказал, что в Литве к 1 мая незаслуженно относятся неоднозначно.

"Я не считаю, что нужны культурные войны. У этого праздника нет ничего общего с советским временем. Напротив, советская власть исказила сущность праздника. Этот праздник празднуют во многих странах мира", – заметил депутат.

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