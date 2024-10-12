В Вильнюсе продолжаются поиски пропавшего подростка, нужны волонтеры

Всех, кто может участвовать в поисках, просят приехать в место сбора, где волонтеров консультируют специалисты Красного креста.

Сегодня погода будет неплохой, надеемся, что будут желающие присоединиться“, – писала в фейсбуке организатор поисков.

В субботу утром в поисках участвуют люди на байдарках, волонтеры Красного креста осматривают берег. Всегда очень не хватает людей.

„Полиция как минимум два раза в день осматривает возможные места с неба, пожарные-спасатели плавают по Нерис на лодке. Стрелки и волонтеры Красного креста также участвуют в поисках, инструктируют волонтеров, объясняют, где искать и как пользоваться приложением для отслеживания маршрута.

В субботу в социальной сети Facebook волонтеры сообщают, что Матаса ищут каждый день.

С 14 ч. 12 октября начнутся поиски от магазина DEPO, а в воскресенье с 10 ч. от моста Шилас, а с 14 ч. от магазина DEPO.

Собирают людей, которые в воскресенье могут плыть на байдарках с 9 ч.

„Просьба поделиться этой информацией со своей семьей, близкими, друзьями, коллегами. Вашего участия очень не хватает“, – сказано на сайте.

Delfi напоминает, что поиски подростка идут с 30 сентября, Его ищет полиция, стрелки, волонтеры Красного креста, байдарочники, пожарные-спасатели.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, на нем были короткие синие шорты Jack & Jones с белыми полосами по бокам, черный джемпер с надписью Jack & Jones на груди, голубые спортивные ботинки Nike.