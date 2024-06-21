В Вильнюсе продолжается строительство часовни у костела Святых Петра и Павла

„Вместе с представителями церкви и реставраторами мы стремимся к исторической точности. Кроме того, требовалось согласовывать работы с ответственными ведомствами, поэтому работы затянулись. Правда, сегодня мы можем порадоваться - работы ускорились, се разрешения получены, реставраторы проделали огромную работу в архивах и завершают восстановление скульптур. В скором времени мы увидим и контуры постройки“, – сказал Витас Януконис, возглавляющий Фонд Януконис (Fondas Janukonis), который финансирует восстановление часовни.
„Проект очень интересный, много вызовов. Часовня была запечатлена на снимках, но материалов для восстановления скульптур немного – видны лишь их силуэты. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы работа отвечала духу того времени“, – сказал реставратор и скульптор Нериюс Каваляускас, который работает вместе с супругой Рутой Глинските-Каваляускене.
Фотографий для восстановления самой часовни достаточно, а вот скульптуры запечатлены со спины, поскольку люди фотографировали храм.
По словам Каваляускаса, скульптуру Христа вырезают из дуба, а Марии лепят из стукко: смеси извести, мрамора, гипса, шамота и кварцевого песка. Это техника характерная для эпохи барокко и скульптур костела Св. Петра и Павла.
„В советское время в Вильнюсе было уничтожено немало христианского наследия в Вильнюсе, а оно было неотъемлемой частью города. Кресты, часовни в католической Европе появились уже в раннем Средневековье. Они были и в Вильнюсе. К сожалению, осталось немного, большая часть была снесена во время прокладки улиц. Поэтому восстановление этой часовни имеет большое значение для общины и для всего города“, – считает председатель вильнюсской комиссии исторической памяти Камиле Шерайте-Гогелене.
Часовня Господа Иисуса около вильнюсского костела Св. Апостолов Петра и Павла была установлена в память о прежних деревянных храмах и кладбище. Первое упоминание о часовне относится к началу XVIII в. (до 1737 г.).
Восстановление часовни финансирует Fondas Janukonis, его учредитель - председатель группы ICOR Андрюс Януконис.