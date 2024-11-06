2024.11.06 13:57

В Вильнюсе продолжается раздача оранжевых сортировочных пакетов

 
ru.DELFI.lt
Maisto atliekų rūšiavimo konteineriai
Maisto atliekų rūšiavimo konteineriai
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В Вильнюсе продолжается раздача оранжевых сортировочных пакетов и специальных контейнеров. В ноябре их бесплатно можно получить в 15 магазинах сети Lidl, сообщает портал madeinvilnius.lt.

С 2024 года жители Вильнюса должны сортировать пищевые отходы - собирать их в оранжевые пакеты и, плотно завязав, выбрасывать эти пакеты в контейнеры с коммунальными отходами.

Жителям оранжевые пакеты и контейнеры для их использования выдают бесплатно. Кроме того, оранжевые пакеты можно купить в магазинах сети Lidl (0,99 евро за 25 шт).

График раздачи:

Lidl на ул. Гарюну, 66, Вильнюс: 7 ноября 10-15 ч.; 13 ноября 15.30-20 ч.; 19 ноября 10-15 ч.; 25 ноября 15.30-20 ч.

Lidl на ул. Лепкальнё, 102A, Вильнюс: 8 ноября 10-15 ч.; 14 ноября 15.30-20 ч.; 20 ноября 10-15 ч.; 26 ноября 15.30-20 ч.

Lidl на ул. Ринктинес, 60, Вильнюс: 11 ноября 15.30-20 ч.; 23 ноября 10-15 ч.; 29 ноября 15.30-20 ч.

Lidl на ул. Саулё 13-осёс, 3, Вильнюс: 7 ноября 15.30-20 ч.; 13 ноября 10-15 ч.; 19 ноября 15.30-20 ч.; 25 ноября 10-15 ч.

Lidl на ул. Расу, 9A, Вильнюс: 8 ноября 15.30-20 ч.; 14 ноября 10-15 ч.; 20 ноября 15.30-20 ч.; 26 ноября 10-15 ч.

Lidl на ул. Дукшту, 34, Вильнюс: 16 ноября 10-15 ч.; 22 ноября 15.30-20 ч.; 28 ноября 10-15 ч.

Lidl на ул. Нидос, 1, Вильнюс: 11 ноября 10-15 ч.; 23 ноября 15.30-20 ч.; 29 ноября 10-15 ч.

Lidl на ул. Жемайтес, 16, Вильнюс: 7 ноября 10-20 ч.; 13 ноября 10-20 ч.; 19 ноября 10-20 ч.; 25 ноября 10-20 ч.

Lidl на ул. Капсу, 1, Вильнюс: 8 ноября 10-20 ч.; 14 ноября 10-20 ч.; 20 ноября 10-20 ч.; 26 ноября 10-20 ч.

Lidl на ул. С.Нерес, 16, Вильнюс: 9 ноября 10-20 ч.; 15 ноября 10-20 ч.; 21 ноября 10-20 ч.; 27 ноября 10-20 ч.

Lidl на ул. Прамонес, 17A, Вильнюс: 9 ноября 15.30-20 ч.; 15 ноября 15.30-20 ч.; 16 ноября 10-20 ч.; 21 ноября 15.30-20 ч.; 22 ноября 10-20 ч.; 27 ноября 15.30-20 ч.; 28 ноября 10:00-20 ч.

Lidl на Неменчинском шоссе, 15, Вильнюс: 10 ноября 10-20 ч.; 16 ноября 15.30-20 ч.; 22 ноября 15.30-20 ч.; 23 ноября 10-20 ч.; 28 ноября 15.30-20 ч.; 29 ноября 10-20 ч.

Lidl на ул. Вирбелишкю, 2, Вильнюс: 7 ноября 15.30-20 ч.; 12 ноября 10-20 ч.; 13 ноября 15.30-20 ч.; 18 ноября 10-20 ч.; 19 ноября 15.30-20 ч.; 25 ноября 15.30-20 ч.; 30 ноября 10-20 ч.

Lidl на Жирмуну, 67, Вильнюс: 7 ноября 10-20 ч.; 8 ноября 15.30-20 ч.; 13 ноября 10-20 ч.; 14 ноября 15.30-20 ч.; 19 ноября 10-20 ч.; 20 ноября 15.30-20 ч.; 25 ноября 10-20 ч.; 26 ноября 15.30-20 ч.

Lidl на ул. Атейтес, Ateities g. 4A, Вильнюс: 8 ноября 10-20 ч.; 10 ноября 15.30-20 ч.; 14 ноября 10-20 ч.; 20 ноября 10-20 ч.; 23 ноября 15.30-20 ч.; 26 ноября 10-20 ч.; 29 ноября 15.30-20 ч.

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