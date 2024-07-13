В Вильнюсе продолжается фестиваль уличного искусства SPOT: последняя возможность посетить — воскресенье

12 июля состоялось и 13 июля повторится выступление французов Collectif la Meandre танцевальное представление Bien Parado, которое под звуки электронной музыки приглашает зрителей не только увидеть, но и самим стать свободными в движении, и может быть, даже в жизни. В выходные под мостом парка Вингис будет представлен танцевальный спектакль Клары Джамбино и Арунаса Мозурайтиса One, который перенесет вас в медитативное путешествие.