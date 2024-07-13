В Вильнюсе продолжается фестиваль уличного искусства SPOT: последняя возможность посетить — воскресенье

Насыщенная фестивальная программа приглашает жителей Вильнюса и гостей города бесплатно познакомиться с уличным искусством в течение четырех дней фестиваля, с 11 по 14 июля.
В рамках SPOT представлены работы испанских, каталонских, французских, голландских, финских и литовских авторов. „В рамках программы фестиваля SPOT в этом году мы приглашаем вас поиграть в городе и с городом, и мы еще раз заверяем вас, что город — это отличная игровая площадка во многих смысла“, — говорят организаторы фестиваля.
В рамках SPOT также можно будет увидеть душевное и очень уютное современное цирковое шоу Espera каталонской труппы Compania de Circo eia, которое будет представлено во дворе Дома историй, а 13 июля и 14 сентября голландская труппа Knot on hands пригласит вас на акробатический спектакль Brace for impact.
12 июля состоялось и 13 июля повторится выступление французов Collectif la Meandre танцевальное представление Bien Parado, которое под звуки электронной музыки приглашает зрителей не только увидеть, но и самим стать свободными в движении, и может быть, даже в жизни. В выходные под мостом парка Вингис будет представлен танцевальный спектакль Клары Джамбино и Арунаса Мозурайтиса One, который перенесет вас в медитативное путешествие.
В последний день фестиваля SPOT можно будет увидеть танцевальные выступления на балконах – или по-новому взглянуть на дворик Литовского музея театра, музыки и кино, где танцевальная труппа Ulna из Каунаса представит танцевальное произведение Balkonas. Еще больше открытий, играя в городе и за его пределами в течение всего фестиваля SPOT, 11–14 июля.
Вся программа фестиваля на сайте menuspaustuve.lt, все выступления фестиваля бесплатны.