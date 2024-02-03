В Вильнюсе продолжается фестиваль пончиков (меню)

Вильнюсцев и гостей города ждут в ресторанах Senatorių pasažas, Augustas & Barbora, Lokys, Pulpo, Puaro, Markus, Maurizio, Cozy и кафе Ponių laimė, Balzac Crêpes.
Меню фестиваля:
AUGUSTAS IR BARBORA Love Story Cafe (ул. Стиклю, 7)
Дрожжевые домашние блинчики
Творожные пончики
Пончик, приготовленный по старинному рецепту
COZY (ул. Доминикону, 10)
Легендарные сырники со сметаной и вареньем
MAURIZIO’S ITALIAN FOOD (ул. Диджёи, 19a)
Итальянские бомболони
PULPO TAPAS BAR (ул. Стиклю, 16)
Испанские чуррос
Испанские пончики
PUARO (ул. M.Антокольскё, 13)
Бельгийские вафли с мороженым
STIKLIŲ PONIŲ LAIMĖ (ул. Стиклю, 14)
Блинчики с творогом
Пончики с капустой/грибами
MARKUS IR KO (ул. M.Антокольскё, 11)
Блинчики с икрой и салатом
Блинчики с креветками
Блинчики с мороженым и горячим шоколадом
LOKYS (ул. Стиклю, 8)
Бейгл с мясом косули
BALZAC (ул. Савичаус, 7)
Французские блинчики
KEPYKLĖLĖ GRŪDAS (Senatorių pasažas)
Датские фастелавнболле