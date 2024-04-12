В Вильнюсе продлен срок раздачи оранжевых пакетов для сортировки пищевых отходов

В Вильнюсе жители по-прежнему могут бесплатно получить оранжевые пакеты и многоразовые контейнеры для сортировки пищевых отходов. В апреле их можно будет получить в 11 магазинах сети Lidl. Напомним, что с 1 января 2024 года в Литве изменился порядок сортировки отходов, жители должны сортировать и пищевые отходы. Эти отходы надо собирать в оранжевые пакеты, прочно завязывать и выбрасывать в контейнеры с коммунальными отходами, пишет портал madeinvilnius.lt.