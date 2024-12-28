В Вильнюсе продан стадион Литовской федерации футбола

„Основана новая компания Vexo projektai и формально Ollex купила и подписала договор о намерениях - в ближайшие 10-15 лет мы держим стадион для „Жальгириса“, а потом, мы надеемся, „Жальгирис“ сможет его купить“, – сказал журналистам Радионовас.
По словам президента ЛФФ Эдгараса Станкявичюса, стадион продан за 3,5 млн. евро, их переведут в январе.
„Были предложения и с более высокими ценами, но речь идет о легендарном клубе, о вильнюсском „Жальгирисе“, хотелось, чтобы у клуба был свой стадион, место, где он может чувствовать себя как дома“, – заметил он.
Глава вильнюсского „Жальгириса“ Вилма Венсловайтене подчеркнула, что в соответствии с протоколом о намерениях, у „Жальгириса“ в течение 15 лет будет право первенства на покупку стадиона.
„Это такой протокол, в котором подчеркивается, что стадион куплен для клуба и его академии“, – сказала она.
Напомним, что „Жальгирис“ хотел купить стадион в 2022 г., но не удалось договориться о продаже стадиона в рассрочку.