В Вильнюсе продан стадион Литовской федерации футбола

„Основана новая компания Vexo projektai и формально Ollex купила и подписала договор о намерениях - в ближайшие 10-15 лет мы держим стадион для „Жальгириса“, а потом, мы надеемся, „Жальгирис“ сможет его купить“, – сказал журналистам Радионовас.

По словам президента ЛФФ Эдгараса Станкявичюса, стадион продан за 3,5 млн. евро, их переведут в январе.

„Были предложения и с более высокими ценами, но речь идет о легендарном клубе, о вильнюсском „Жальгирисе“, хотелось, чтобы у клуба был свой стадион, место, где он может чувствовать себя как дома“, – заметил он.