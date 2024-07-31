2024.07.31 07:05

В Вильнюсе появится сеть порталов

 
ru.DELFI.lt
Projektas „Portals Network“
Projektas „Portals Network“
ФОТО: Organizacijos nuotr.

С 31 июля „Портал“ будет показывать не только улицу Люблина (Польша), но и два других города. Вильнюсцы смогут заглянуть на улицу... Нью-Йорка, пишет портал madeinvilnius.lt.

„После многолетней работы, попыток и успешного партнерства, мы начинаем основной этап проекта Portals.org – открываем сеть порталов“, – сообщают владельцы инсталляции.

С 31 июля через портал на Вильнюсском вокзале можно будет видеть улицы Люблина, Дублина и Нью-Йорка. Картина будет меняться каждых 210 секунд. Кстати, порталы в Дублине и Нью-Йорке были открыты весной.

Соединение порталов состоится 31 июля в 15 ч. рядом с Вильнюсским железнодорожным вокзалом.

Два первых города Люблин и Вильнюс портал соединил в 2021 г.

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