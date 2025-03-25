В Вильнюсе появится новая зона досуга с общественными огородами

В сквере появится променад, дорожки, зоны спокойного отдыха и активного досуга со спортивным инвентарем и общественными огородами для местных жителей.

„Мы хотим, чтобы качественные зоны отдыха были доступны жителям всего города. Этот сквер – эксклюзивный проект, в котором переплетутся природа, нужды общины и жизнь. Мы надеемся, это будет не только место развлечений, но и встреч, идей“, – сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

„Находящаяся здесь растительность и охраняемые деревья продиктовали направление проекта. Немалая часть территории останется нетронутой, просто там уберут мусор.