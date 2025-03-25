В Вильнюсе появится новая зона досуга с общественными огородами

В сквере появится променад, дорожки, зоны спокойного отдыха и активного досуга со спортивным инвентарем и общественными огородами для местных жителей.
„Мы хотим, чтобы качественные зоны отдыха были доступны жителям всего города. Этот сквер – эксклюзивный проект, в котором переплетутся природа, нужды общины и жизнь. Мы надеемся, это будет не только место развлечений, но и встреч, идей“, – сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
„Находящаяся здесь растительность и охраняемые деревья продиктовали направление проекта. Немалая часть территории останется нетронутой, просто там уберут мусор.
После завершения проекта дорожки сквера будут освещены, там появятся скамейки и площадки для отдыха. Для безопасности в сквере установят видеокамеры.
Поскольку сквер будет расположен около оживленной улицы Тукстантмячё, планируется засадить часть северной территории сквера большими деревьями – липами и кленами.
На территории появятся беседки, смотровые площадки, игровые площадки и зоны отдыха, тропы и лестницы, там же обновят телекоммуникации, освещение улиц, канализационную систему.
На этой территории уже находятся огороды, которые также будут обновлены. Во-первых, оттуда вывезут мусор, уберут нелегальные заборы и постройки.
Позже территорию оформят в виде террас, на которых будут располагаться грядки. Рядом с огородами появится беседка-пергола с пристройкой для инструментов. Рядом установят колонку для воды.
Работы должны быть закончены к концу 2026 года.