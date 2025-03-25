2025.03.25 12:57

В Вильнюсе появится новая зона досуга с общественными огородами

 
ru.DELFI.lt

В Вильнюсе готовятся к осуществлению проекта: на участке в 1,2 га в Науининкай, около ул. Тукстантмячё и Даряус ир Гирено появится сквер Тукстантмячё. По заказу вильнюсского муниципалитета объявлен конкурс на покупку услуг по оборудованию этой территории.

В сквере появится променад, дорожки, зоны спокойного отдыха и активного досуга со спортивным инвентарем и общественными огородами для местных жителей.

„Мы хотим, чтобы качественные зоны отдыха были доступны жителям всего города. Этот сквер – эксклюзивный проект, в котором переплетутся природа, нужды общины и жизнь. Мы надеемся, это будет не только место развлечений, но и встреч, идей“, – сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

„Находящаяся здесь растительность и охраняемые деревья продиктовали направление проекта. Немалая часть территории останется нетронутой, просто там уберут мусор.

После завершения проекта дорожки сквера будут освещены, там появятся скамейки и площадки для отдыха. Для безопасности в сквере установят видеокамеры.

Поскольку сквер будет расположен около оживленной улицы Тукстантмячё, планируется засадить часть северной территории сквера большими деревьями – липами и кленами.

На территории появятся беседки, смотровые площадки, игровые площадки и зоны отдыха, тропы и лестницы, там же обновят телекоммуникации, освещение улиц, канализационную систему.

На этой территории уже находятся огороды, которые также будут обновлены. Во-первых, оттуда вывезут мусор, уберут нелегальные заборы и постройки.

Позже территорию оформят в виде террас, на которых будут располагаться грядки. Рядом с огородами появится беседка-пергола с пристройкой для инструментов. Рядом установят колонку для воды.

Работы должны быть закончены к концу 2026 года.

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