В Вильнюсе появится нетрадиционный Рождественский городок

Территория будет украшена праздничными огненными инсталляциями, там будет действовать ярмарка подарков, сувениров и еды, посетители смогут участвовать в мастер-классах.

С 8 декабря вас ждут:

Встречи с Дедом морозом;

Уроки рисования с помощью секретной техники эльфов;

Керамика для детей и взрослых;

Кимэкоми – мастерская игрушек традиционной японской техники, изготовление ловцов снов, украшений и много других мастер-классов!

Программу можно найти здесь etm.lt/liepkalnio-kaledu-miestelis/

Время работы:

Вторник-пятница 16.00–20.00 ч.

Суббота-воскресенье 10.00–19.00 val.

Цена: для взрослых – 3 евро; учеников, студентов, пенсионеров и инвалидов – 2,5 евро; детям до 2 лет – бесплатно; мастерские за дополнительную плату.