В Вильнюсе появится лиственничный сквер

Тропы на этой территории нуждаются в обновлении, не хватает удобного сообщения между спортплощадкой и зоной досуга. нет стоянки, поэтому жители часто оставляют машины на улице. Сложно подъехать и к контейнерам на ул. Маумяджю.

После обновления троп и приведения в порядок окружения это место станет удобнее и уютнее. Проект не только повысит качество жизни, но и будет способствовать сохранению зеленых насаждений.

Проект финансируется на средства европейских фондов 2021-2027 гг.

Общая стоимость проекта – 1,8 млн. евро, из них средства ЕС составят 913 600 евро, государственные средства - 456 800 евро, финансирование из муниципалитета - 456 800 евро.