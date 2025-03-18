2025.03.18 15:40

В Вильнюсе появится лиственничный сквер

 
ru.DELFI.lt
maumedis
maumedis
ФОТО: Wikimedia Commons

Администрация Вильнюсского муниципалитета выдала разрешение на оборудование лиственничного сквера. Он появится в столичном микрорайоне Ерузале по обе стороны ул. Маумяджю. В сквере будут прогулочные тропы с зонами досуга, игровая площадка, освещение, появятся новые растения. Также реконструируют ул. Маумяджю с перекрестками, подъезд к трансформатору и зданию на ул. Квячу, 4, реконструируют дождевую канализацию, пишет портал madeinvilnius.lt.

Тропы на этой территории нуждаются в обновлении, не хватает удобного сообщения между спортплощадкой и зоной досуга. нет стоянки, поэтому жители часто оставляют машины на улице. Сложно подъехать и к контейнерам на ул. Маумяджю.

После обновления троп и приведения в порядок окружения это место станет удобнее и уютнее. Проект не только повысит качество жизни, но и будет способствовать сохранению зеленых насаждений.

Проект финансируется на средства европейских фондов 2021-2027 гг.

Общая стоимость проекта – 1,8 млн. евро, из них средства ЕС составят 913 600 евро, государственные средства - 456 800 евро, финансирование из муниципалитета - 456 800 евро.

Проект завершат к 31 декабря 2026 г.

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