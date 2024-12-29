В Вильнюсе появится больше 100 мест сбора елок

„Все меньше елок выбрасывают во дворах или у контейнеров с коммунальными отходами. Горожане ответственнее в вопросе сортировки отходов, они приносят елки в специальные места. А мы стараемся, чтобы жителям было удобнее избавиться от елок – увеличиваем число мест их сбора, продлеваем срок их сбора“, – сказал представитель Вильнюсского муниципалитета Гинтаутас Руновичюс.