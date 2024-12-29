2024.12.29 07:10

В Вильнюсе появится больше 100 мест сбора елок

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Eglučių surinkimas vyks visą sausį
Eglučių surinkimas vyks visą sausį
ФОТО: S. Žiūra | Vilnius.lt

С 4 января 2025 года в столице появится 115 мест сбора елок, принести сюда ненужные елки можно в течение месяца.

„Все меньше елок выбрасывают во дворах или у контейнеров с коммунальными отходами. Горожане ответственнее в вопросе сортировки отходов, они приносят елки в специальные места. А мы стараемся, чтобы жителям было удобнее избавиться от елок – увеличиваем число мест их сбора, продлеваем срок их сбора“, – сказал представитель Вильнюсского муниципалитета Гинтаутас Руновичюс.

Сообщается, что елки надо приносить в место сбора без игрушек, без пластиковых упаковок, мусорных пакетов. Планируется, что собранные елки будут использованы в качестве биотоплива.

Муниципалитет напоминает, что елки нельзя оставлять около обычных контейнеров.

По данным муниципалитета, в прошлом году было собрано 15 000 кубических метров елок.

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