В Вильнюсе появится больше 100 мест сбора елок

„Все меньше елок выбрасывают во дворах или у контейнеров с коммунальными отходами. Горожане ответственнее в вопросе сортировки отходов, они приносят елки в специальные места. А мы стараемся, чтобы жителям было удобнее избавиться от елок – увеличиваем число мест их сбора, продлеваем срок их сбора“, – сказал представитель Вильнюсского муниципалитета Гинтаутас Руновичюс.
Сообщается, что елки надо приносить в место сбора без игрушек, без пластиковых упаковок, мусорных пакетов. Планируется, что собранные елки будут использованы в качестве биотоплива.
Муниципалитет напоминает, что елки нельзя оставлять около обычных контейнеров.
По данным муниципалитета, в прошлом году было собрано 15 000 кубических метров елок.