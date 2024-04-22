В Вильнюсе появился автобус нового маршрута

Небольшие электрические автобусы будут курсировать от улицы Вадувос в Нижних Панеряй и останавливаться на остановках "Панерю калвинас" и "Скапишкис".

Далее автобус по проспекту Саванорю, ул. Гележинё и А.Гоштауто будет ездить на Лукишкскую площадь.

Для улучшения сообщения с ул. Плунге, с 22 апреля изменится трасса автобуса 20 auмаршрута. 20 автобус будет дополнительно подъезжать к новой остановке "Плунгес". Соответственно несколько изменится расписание автобуса.