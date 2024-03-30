В Вильнюсе появилась новая скульптура

Это изображение покровителя Вильнюса – Святого Христофора. Отныне он будет взирать на город с фасада здания дома номер 18 на ул. Вильняус 18.
Согласно легенде, Христофор был римлянином огромного роста, изначально носившим имя Репрев. Он принял христианство и начал служить Иисусу, перенося путников через быструю реку.
Однажды его попросил перенести через реку маленький мальчик. Когда он его переносил через реку, началась гроза. Христофору было тяжело нести мальчика, но он все же справился с этой задачей. Мальчик сказал ему, что он — Христос и несет с собой все тяготы мира. Христофор означает несущий Христа.
Когда Св. Христофор появился на гербе столицы Литвы и почему - неизвестно.
Нынешний герб города был утвержден 17 апреля 1991 года. Его автор – художник Арвидас Каждайлис.