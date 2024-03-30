В Вильнюсе появилась новая скульптура

Однажды его попросил перенести через реку маленький мальчик. Когда он его переносил через реку, началась гроза. Христофору было тяжело нести мальчика, но он все же справился с этой задачей. Мальчик сказал ему, что он — Христос и несет с собой все тяготы мира. Христофор означает несущий Христа.