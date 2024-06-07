В Вильнюсе появилась еще одна скульптура

По словам Виржбицкаса, каждое достижение имеет свое начало: вдохновение и мысли, затем идет решимость, первые шаги, попытки. Мы обычно радуемся результату, забывая о первичных мыслях, которые к нему приводят. А ведь именно в них и таится максимум энергии.
В скульптуре „Первичная мысль“ каждый может увидеть близкое для себя начало.
Автор сказал, что выбрал сложный в обработке и тяжелый по своей массе материал - сталь, который воплощает тяжесть первичной мысли. Однако скульптура пронизана светом, который наделяет тяжелое начало видением прогресса и результатов.
„Без первичной мысли нет и прогресса, нет открытий, ни тем более, результатов. Поэтому давайте уважать начало и тех, кто решается что-то начать“, – сказал Виржбицкас.
Скульптуру в любое время суток можно увидеть по адресу ул. Т.Нарбуто, 5.
Виржбицкас родился в 1987 г. в Вильнюсе. В 2012 г. окончил Вильнюсскую академию искусств.