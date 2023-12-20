В Вильнюсе построят еще один бассейн, выбор места удивил жителей

"В Вильнюсе не хватает бассейнов, а в этой части города их нет вообще, поэтому инициирована консультация на рынке, ее цель – оценить, заинтересованы ли участники рынка в развитии такого объекта. Если консультация будет успешной, будет рассматриваться вариант строительства бассейна на основе концессии", – сказал пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Согласно подсчетам, этот новый бассейн своими размерами и функциями будет похож на Фабийонишкский, построенный по инициативе города.

Фабийонишкский бассейн, как и Лаздинайский бассейн, способствует популяризации плавания в стране.