В Вильнюсе популярность набирает новая услуга, стоит от 25 евро в час

Жительница Вильнюса Алёна Крикштопайтене работает няней для животных (pet nanny) уже 7 лет. Она предоставляет услуги ухода за животными.

"Я никого не воспитываю и не нянчу. Только присматриваю за животным, когда нет хозяев", – рассказала женщина.

"К кошкам я езжу на дом, поскольку брать их к себе, я считаю, может только тот человек, которого они знают. Собаке же нужна компания, пустой дом не принесет ей много пользы", – пояснила няня, которая занимается в основном присмотром за кошками.

За это время у нее появился круг постоянных клиентов, новых она взять не может.

По ее словам, такие услуги очень востребованы.

Литовцы Дейвидас Целленцявичюс и Гедиминас Гейдалас создали специальное приложение для поиска нянь для животных - Boop. У него больше 30 000 подписчиков в Литве.