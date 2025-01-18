2025.01.18 20:22

В Вильнюсе полиция провела рейд – попались и пьяные, и без водительского удостоверения

 
ru.DELFI.lt
Policijos reidas
Policijos reidas
ФОТО: Orestas Gurevičius | Delfi

В субботу в Вильнюсе дорожная полиция провела рейд. Попались четверо пьяных и четверо водителей без водительского удостоверения.

С раннего утра многочисленные экипажи полиции участвовали в рейдах. Рейд начался на ул. Киртиму.

В этом месте попался пьяный водитель (1978 г.р.) Land Rover. В его организме было 0,77 (через 15 минут - 0,71 промилле).

Попался и нетрезвый (0,21 промилле) гражданин Узбекистана (1985 г.р.) – он управлял тягачом с полуприцепом.

Полиция также остановила нетрезвого водителя BMW. В организме мужчины 1988 г.р. было 0,85 промилле (через 15 минут 0,67 промилле).

Попался и нетрезвый водитель (1966 г.р.) Honda – в его организме было 0,85 промилле (через 15 минут 0,71 промилле).

Вильнюсской полиции попались и четверо водителей без водительского удостоверения. Без прав остановили водителя (2005 г.р.) VW Passat, гражданина Вьетнама (1978 г.р.) за рулем VW, а также водителей Mercedes Benz и VW Golf - один 2002, другой 2001 г.р.

Полиция еще не раз проведет подобные рейды в Вильнюсском округе.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии