В Вильнюсе полиция провела рейд – попались и пьяные, и без водительского удостоверения

С раннего утра многочисленные экипажи полиции участвовали в рейдах. Рейд начался на ул. Киртиму.
В этом месте попался пьяный водитель (1978 г.р.) Land Rover. В его организме было 0,77 (через 15 минут - 0,71 промилле).
Попался и нетрезвый (0,21 промилле) гражданин Узбекистана (1985 г.р.) – он управлял тягачом с полуприцепом.
Полиция также остановила нетрезвого водителя BMW. В организме мужчины 1988 г.р. было 0,85 промилле (через 15 минут 0,67 промилле).
Попался и нетрезвый водитель (1966 г.р.) Honda – в его организме было 0,85 промилле (через 15 минут 0,71 промилле).
Вильнюсской полиции попались и четверо водителей без водительского удостоверения. Без прав остановили водителя (2005 г.р.) VW Passat, гражданина Вьетнама (1978 г.р.) за рулем VW, а также водителей Mercedes Benz и VW Golf - один 2002, другой 2001 г.р.
Полиция еще не раз проведет подобные рейды в Вильнюсском округе.