В Вильнюсе полиция провела рейд – попались и пьяные, и без водительского удостоверения

С раннего утра многочисленные экипажи полиции участвовали в рейдах. Рейд начался на ул. Киртиму.

В этом месте попался пьяный водитель (1978 г.р.) Land Rover. В его организме было 0,77 (через 15 минут - 0,71 промилле).

Попался и нетрезвый (0,21 промилле) гражданин Узбекистана (1985 г.р.) – он управлял тягачом с полуприцепом.

Полиция также остановила нетрезвого водителя BMW. В организме мужчины 1988 г.р. было 0,85 промилле (через 15 минут 0,67 промилле).

Попался и нетрезвый водитель (1966 г.р.) Honda – в его организме было 0,85 промилле (через 15 минут 0,71 промилле).