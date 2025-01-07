В Вильнюсе подорожал вывоз мусора: какими будут цены?

„В среднем цена для домашнего хозяйства вырастет больше чем на 3 евро для жителей многоквартирных домов, и больше чем на 5 евро для жителей индивидуальных домов“, – сказала представитель Вильнюсского отделения вывоза мусора Эгле Бернотавичене.
„Незначительное подорожание, на 3 евро, как за чашку кофе, речь идет о повышении платы на весь год“, – сказала представитель группы политики вывоза отходов Грета Чеснайтите.
„Цена растет, но качество услуги не изменится“, – сказал член горсовета Александрас Нямунайтис.
„За квартиру площадью 60 кв. м платят 51 евро в год“, – сказала Бернотавичене.
А жители индивидуальных домов платят около 100 евро в год. Подорожание не обойдет стороной и бизнес.
Нямунайтис сказал, что парадокс в том, что люди прилагают больше усилий, сортируя мусор, а цены по-прежнему растут.
„У некоторых по 4–6 емкостей, люди сортируют в надежде, что существует какая-то экономика замкнутого типа, что вторсырье перерабатывают. Хотелось бы, чтобы за такие усилия цены снижали“, – заметил он.
„Введение региональной цены сказалось на росте“, – пояснила Бернотавичене.
Региональную цену устанавливает государство.
„Этот процесс новый как для нас, так и для других участников рынка“, – сказал член совета Государственной службы регулирования энергетики Матас Тапараускас.
Отныне цены будут регулировать ГСРЭ и муниципалитет.
„Это прозрачность, чтобы мы видели, какие расходы у региональных свалок“, – сказала Чеснайтите.
„Мы не можем сказать, что муниципалитеты плохо справлялись со своей обязанностью, но вопрос в том, почему в регионах были такие разные цены?“ – вопрошал Тапараускас.
Немунайтис считает, что цены в регионах все равно будут разными, поэтому непонятна ценовая политика.
ГСРЭ отмечает, что она регулирует только цену за утилизацию отходов, а за сбор, перевозку, администрирование регулировать не будет.
„Основная причина подорожания - это налог на загрязнение и отдельный сбор пищевых отходов. Сейчас в Вильнюсе самые высокие цены, но, к примеру, в Алитусе рост небольшой – 12%“, – сказал Тапараускас.
В Паневежисе цены изменятся только для жителей частных домов, они будут платить на 30% больше, если не будут сортировать мусор.
Если люди сортируют мусор, то цена останется прежней.
Жители многоквартирных домов Паневежиса пока будут платить прежнюю цену.
В Каунасе цены не вырастут.