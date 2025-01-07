В Вильнюсе подорожал вывоз мусора: какими будут цены?

„В среднем цена для домашнего хозяйства вырастет больше чем на 3 евро для жителей многоквартирных домов, и больше чем на 5 евро для жителей индивидуальных домов“, – сказала представитель Вильнюсского отделения вывоза мусора Эгле Бернотавичене.

„Незначительное подорожание, на 3 евро, как за чашку кофе, речь идет о повышении платы на весь год“, – сказала представитель группы политики вывоза отходов Грета Чеснайтите.

„Цена растет, но качество услуги не изменится“, – сказал член горсовета Александрас Нямунайтис.

„За квартиру площадью 60 кв. м платят 51 евро в год“, – сказала Бернотавичене.

А жители индивидуальных домов платят около 100 евро в год. Подорожание не обойдет стороной и бизнес.