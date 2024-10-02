В Вильнюсе по-прежнему раздают оранжевые пакеты для растительных отходов

С начала 2024 года в Литве действует новый порядок сортировки отходов, поэтому жители Вильнюса должны отдельно выбрасывать растительные отходы. Для этого муниципалитет раздает многоразовые емкости и оранжевые пакеты, которые потом, плотно завязав, надо выбрасывать в контейнеры с коммунальными отходами.