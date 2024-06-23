2024.06.23 14:18

В Вильнюсе по-прежнему нельзя купаться на одном пляже

 
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Пляж в Вильнюсе
Пляж в Вильнюсе
ФОТО: Organizatorių nuotr.

10 июня в городе Вильнюсе и Вильнюсском районе проведены микробиологические исследования качества воды для купания, сообщает портал madeinvilnius.

На прошлой неделе в озере Эльнякампис Вильнюсского района было обнаружено избыточное количество кишечных энтерококков, поэтому исследование было повторено. После получения результатов повторных испытаний было установлено, что значения параметров соответствуют литовскому гигиеническому стандарту HN 92:2018 „Пляжи и качество воды для купания на них“.

В пруду „Науйосиос Вильнис“ (парк Геровес) в городе Вильнюсе несколько анализов показали аномальное количество кишечных энтерококков и кишечных палочек, поэтому купание в этом пруду запрещено. Качество воды на других исследованных пляжах города и района Вильнюса отличное, поэтому приглашаем вас насладиться водными развлечениями на этих водоемах.

Микробиологические исследования качества воды бассейнов Вильнюсского района показали, что качество воды соответствует значениям параметров и является отличным. Были проверены следующие места: озера Гела, Илгучяй, Асвея, Вильнойис, Реше, Алеюнай и Раудонасис дварас, а также пруды Раконю, Прудишкис, Науджю и Юодшиляй. Значения проверенных параметров воды соответствуют требованиям литовского гигиенического стандарта HN 92:2018 „Пляжи и качество воды для купания“ и имеют отличное качество.

Микробиологические исследования качества воды Вильнюсских городских водных бассейнов показали, что качество воды соответствует значениям параметров и является отличным.

Были проверены следующие места: пляжи Валакампяй I и II, Тапяляй (пляж I и II), Бальжио (пляж I и II), озера Балсис, Гялуже, Салоте и Дварченис, пляж на ул Жирмуну, 93С, пляж расположенный на берегу реки Воке в Григишкес (недалеко от ул. Афиндявичюса) и в зоне отдыха реки Нерис (парк Вингис). Значения проверенных параметров воды соответствуют требованиям литовского гигиенического стандарта HN 92:2018 „Пляжи и качество воды для купания“ и имеют отличное качество.

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