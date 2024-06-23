В Вильнюсе по-прежнему нельзя купаться на одном пляже

На прошлой неделе в озере Эльнякампис Вильнюсского района было обнаружено избыточное количество кишечных энтерококков, поэтому исследование было повторено. После получения результатов повторных испытаний было установлено, что значения параметров соответствуют литовскому гигиеническому стандарту HN 92:2018 „Пляжи и качество воды для купания на них“.

В пруду „Науйосиос Вильнис“ (парк Геровес) в городе Вильнюсе несколько анализов показали аномальное количество кишечных энтерококков и кишечных палочек, поэтому купание в этом пруду запрещено. Качество воды на других исследованных пляжах города и района Вильнюса отличное, поэтому приглашаем вас насладиться водными развлечениями на этих водоемах.