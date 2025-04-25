В Вильнюсе по девяти новым маршрутам начинают курсировать ночные автобусы

Как сообщило муниципальное предприятие Susisiekimo paslaugos (Услуги сообщения), автобусы по маршрутам, соединяющим центр Вильнюса с районами, будут курсировать в ночное время с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. С полуночи они будут ходить каждые 30 минут, а последние рейсы из центра в районы будут осуществляться около 4 утра.