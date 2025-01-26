В Вильнюсе планируют ввести плату за прокат самокатов и велосипедов

„Собираемые местные сборы будут использоваться для содержания и ремонта обязательных парковочных мест, развития сети дополнительных парковочных мест и улучшения инфраструктуры велосипедных дорожек (…)“, - сказал Й. Дамидавичюс.

Руководитель отдела трансформации мобильности Susisiekimo paslaugų Йонас Дамидавичюс сообщил BNS, что Вильнюсский городской совет рассмотрит вопрос о введении такой платы в следующую среду. По его словам, цель — компенсировать расходы города и обеспечить безопасное передвижение.

По оценкам муниципальной компании Susisiekimo paslaugos, за счет этой пошлины можно будет получать около 40 тысяч евро в год.

Муниципалитет заверяет, что собранные средства пойдут на реконструкцию и содержание парковочных мест для этих транспортных средств. В тоже время предприятие предупреждает, что цены вырастут.

Бенас Юрловас, руководитель службы компании Bolt в Литве, говорит, что плата за проезд может быть приемлемой для города, но она не может быть непропорционально высокой.

„Некоторые муниципалитеты уже применяют подобную модель, но предлагаемый Вильнюсом налог будет в несколько десятков раз выше обычного в этом секторе. Введение платы такого размера, скорее всего, будет означать существенное повышение цен для пользователей услуг“, — подчеркнул он в интервью BNS.

По словам Б. Юрловаса, за последние пять лет использование электросамокатов или велосипедов стало важной частью ежедневных поездок жителей Вильнюса и часто становится альтернативой поездкам на автомобиле.