2025.01.26 18:01

В Вильнюсе планируют ввести плату за прокат самокатов и велосипедов

 
ru.DELFI.lt
Spaudos konferencija dėl el. paspirtukų judumo sostinėje
Spaudos konferencija dėl el. paspirtukų judumo sostinėje
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Вильнюс планирует ввести плату за разрешение на использование электросамокатов или велосипедов. Придется платить ежемесячную плату в размере одного евро за каждый предложенный скутер или велосипед, сообщает портал MadeinVilnius.

Муниципалитет заверяет, что собранные средства пойдут на реконструкцию и содержание парковочных мест для этих транспортных средств. В тоже время предприятие предупреждает, что цены вырастут.

По оценкам муниципальной компании Susisiekimo paslaugos, за счет этой пошлины можно будет получать около 40 тысяч евро в год.

Руководитель отдела трансформации мобильности Susisiekimo paslaugų Йонас Дамидавичюс сообщил BNS, что Вильнюсский городской совет рассмотрит вопрос о введении такой платы в следующую среду. По его словам, цель — компенсировать расходы города и обеспечить безопасное передвижение.

„Собираемые местные сборы будут использоваться для содержания и ремонта обязательных парковочных мест, развития сети дополнительных парковочных мест и улучшения инфраструктуры велосипедных дорожек (…)“, - сказал Й. Дамидавичюс.

Бенас Юрловас, руководитель службы компании Bolt в Литве, говорит, что плата за проезд может быть приемлемой для города, но она не может быть непропорционально высокой.

„Некоторые муниципалитеты уже применяют подобную модель, но предлагаемый Вильнюсом налог будет в несколько десятков раз выше обычного в этом секторе. Введение платы такого размера, скорее всего, будет означать существенное повышение цен для пользователей услуг“, — подчеркнул он в интервью BNS.

По словам Б. Юрловаса, за последние пять лет использование электросамокатов или велосипедов стало важной частью ежедневных поездок жителей Вильнюса и часто становится альтернативой поездкам на автомобиле.

„Если бы за поездки на самокатах взималась неоправданно высокая плата, это привело бы к увеличению количества поездок на автомобилях в Вильнюсе, тем самым увеличив негативное влияние транспорта и заторам на улицах города“, — считает представитель Bolt.

В прошлом году у компании Bolt было около 3,5 тысяч электросамокатов и велосипедов, а также у компании Ride — 1 тыс. электрических велосипедов.

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