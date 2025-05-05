2025.05.05 13:48

В Вильнюсе планируется реконструкция здания Ратуши

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus rotušė
Vilniaus rotušė
ФОТО: Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Немногим известно, что в ближайшее время планируется реконструкция здания вильнюсской Ратуши. Планируется реконструкция и снаружи, и изнутри, пишет портал madeinvilnius.lt.

Сейчас проводят конкурс на закупку услуг капитального ремонта. Предварительные сроки будут известны в ближайшее время – после подписания договора.

„Предложения будут принимать до 15 мая. Если они будут отвечать установленным требованиям, то во второй половине лета выяснится победитель конкурса и с ним подпишут договор“, – сказала представитель ЗАО Vilniaus vystymo kompanijа Зита Шлепятене.

Тогда и станут известны сроки и начало работ. В то же время появится и информация о том, какие ограничения ждут во время реконструкции и можно ли будет попасть в Ратушу во время ремонта.

Планируется приспособить внутренние помещения Ратуши для людей со спецпотребностями, привести в порядок фасад, реставрировать ценные элементы фасада, окна, двери и др. Кроме того, планируют приведение в порядок подвальных помещений; ремонт внутренних помещений.

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