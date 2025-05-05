В Вильнюсе планируется реконструкция здания Ратуши

Сейчас проводят конкурс на закупку услуг капитального ремонта. Предварительные сроки будут известны в ближайшее время – после подписания договора.
„Предложения будут принимать до 15 мая. Если они будут отвечать установленным требованиям, то во второй половине лета выяснится победитель конкурса и с ним подпишут договор“, – сказала представитель ЗАО Vilniaus vystymo kompanijа Зита Шлепятене.
Тогда и станут известны сроки и начало работ. В то же время появится и информация о том, какие ограничения ждут во время реконструкции и можно ли будет попасть в Ратушу во время ремонта.
Планируется приспособить внутренние помещения Ратуши для людей со спецпотребностями, привести в порядок фасад, реставрировать ценные элементы фасада, окна, двери и др. Кроме того, планируют приведение в порядок подвальных помещений; ремонт внутренних помещений.