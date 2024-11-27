В Вильнюсе планируется повысить плату за вывоз мусора

Жители будут платить за вывоз мусора на несколько евро больше. Владельцы квартир площадью 60 кв. м будут платить 61 евро в год, а владельцы домов площадью 170 кв. м - на 5 евро больше, около 106 евро в год.

Как и прежде на цене скажутся расходы на сбор и вывоз отходов, присмотр за инфраструктурой, расходы на администрирование системы и др.

Представитель муниципалитета Эгле Бернотавичене сказала, что в соответствии с новым порядком и устранением бреши в законе в число расходов включили не только вывоз бытовых отходов, но и других отходов – строительного мусора, шин, например, велосипедных, от инвалидных колясок, самокатов, детских колясок (шин весом не больше 3 кг).

Снизится административное бремя для жителей, которые уезжают жить за границу. Если человек уезжает больше чем на год, достаточно декларировать свой отъезд один раз, это не придется делать каждый год.

В новом регулировании предлагают отказаться от рассылки бумажных сообщений о сборе. Если владелец указал, что хочет получать сообщения на платформе или по эл. почте, то таким людям бумажные письма высылать не будут. Кроме того, если человек не получит письмо по месту жительства, ему его не будут высылать повторно – вместо этого их разместят на сайте www.vasa.lt. Это решение уменьшит административное бремя.