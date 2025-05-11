В Вильнюсе планируется обновление площади Тимо

Встреча состоится 13 мая, с 18 ч. в гимназии Витаутаса Великого (ул. Аугустиону, 8). Участников просят заполнить анкету: https://forms.office.com/e/aQTP4rJiRV
Проект охватит всю площадь Тимо и небольшую часть территории рядом с ней. В будущем планируют объявить конкурс на администратора рынка, но сначала хотят обновить площадь и приспособить ее для нужд горожан.
Все предложения, которые выскажут на встрече, будут проанализированы вместе с представителями муниципалитета. После этого начнется работа над проектом, с которым ознакомят общество.
Если вы не сможете прийти на встречу, свои предложения можете прислать до 13 мая по эл. почте bendraukime@vilniausvystymas.lt.
Площадь Тимо получила свое название в июне 2022 г. Здесь с 2008 г. собираются торговцы рынка Тимо. На площади стоят деревянные павильоны, а также ресторан Jammi. На площади проводят разные мероприятия.
В квартале Тимо с XIV века жили ремесленники. По русски этот район назывался Сафьяники, поскольку там действовали первые мастерские по изготовлению сафьяна (тонкой, мягкой кожи, выделываемой растительным дублением обычно из козьих шкур, реже - шкур овец). Для работы мельниц требовалась вода, поэтому на реке Вильняле в этом месте было много каналов и плотин. Района находился на острове. В XIX в. каналы закопали, мельницы снесли, в этом месте открыли кафе, чайные, магазины, пекарни, прачечные и т.д. Во время II мировой войны район Сафьяники был уничтожен, а после войны через бывший район продлили ул. Майронё.
Планируется реконструкция самой ул. Майронё, работы начнутся в последнем квартале 2025 года.