В Вильнюсе планируется обновление площади Тимо

В квартале Тимо с XIV века жили ремесленники. По русски этот район назывался Сафьяники, поскольку там действовали первые мастерские по изготовлению сафьяна (тонкой, мягкой кожи, выделываемой растительным дублением обычно из козьих шкур, реже - шкур овец). Для работы мельниц требовалась вода, поэтому на реке Вильняле в этом месте было много каналов и плотин. Района находился на острове. В XIX в. каналы закопали, мельницы снесли, в этом месте открыли кафе, чайные, магазины, пекарни, прачечные и т.д. Во время II мировой войны район Сафьяники был уничтожен, а после войны через бывший район продлили ул. Майронё.