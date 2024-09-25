В Вильнюсе переименовали остановки Саломеи Нерис и Людаса Гиры

С четверга остановка С. Нерис будет переименована в Ветрунгю, а Людаса Гиры — в честь Лионгинаса Балюкявичюса-Дзукаса.

Временно упраздняются остановки Жарос

Кроме того, в связи с реконструкцией ул. Лаздинелю, на 21 маршруте автобуса (в обоих направлениях) временно будут убраны остановки Жарос. Пассажирам предлагается воспользоваться остановкой Лаздинеляй или остановкой Осло. После завершения реконструкции улицы остановки Жарос будут восстановлены.