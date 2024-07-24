В Вильнюсе ожидаются большие заторы, жителей просят пользоваться общественным транспортом

Жителей просят пользоваться общественным транспортом. Автобусы 24, 56, 123 будут дополнительно останавливаться на специальной остановке на ул. Гележинё Вилко. Спецстранспорт будет курсировать только ночью 23:15–02:30 ч.:

На этот раз посетителям фестиваля разрешат приносить пустую тару для воды. Воду можно будет налить ис специальных фонтанов, оборудованных в парке.

На молодежной сцене концерт начнется с 16 ч. и продлится до 22 ч. На главной сцене - в 18 ч. начнется концерт классической музыки, а с 19.45 ч. – выступят дуэты популярных исполнителей.

Фестиваль начнется 25 июля в 15 ч. Будут открыты главные ворота со стороны ул. М.-К.Чурлёнё. С 17 ч. откроются все ворота фестиваля.

С остановки на ул. Гележинё Вилко в сторону Центра:

С остановки на ул. Гележинё Вилко в обоих направлениях:

После мероприятия на ул. Гедрайчу рекомендуется ехать на автобусе 159R.

Время движения и остановки можно найти на сайте www.judu.lt, www.stops.lt, m.Ticket, Trafi, Google Maps и др. платформах.

Дополнительный автобус

В день концерта с 17:00 до 23:30 и с 00:00 до 02:00 будет курсировать электрический автобус от въезда в парк Вингис на ул. Гележинё Вилкос до эстрады.

Стоянки для велосипедов

На фестиваль можно приехать на велосипеде. Не забывайте пристегивать своих “железных коней“. Около трех входов на территорию фестиваля будут временные стоянки для велосипедов.

Ограничения движения