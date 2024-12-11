В Вильнюсе отопление в ноябре было почти на 10% дешевле

В ноябре киловатт/час теплоэнергии в столице стоил 7,24 центов без НДС, год назад - 8,37. Важно помнить, что в этом году не действует льготный НДС.
Размер счета за отопление обусловлен несколькими факторами: ценой на теплоэнергию и энергетической эффективностью здания. Важен также фактор температуры воздуха и привычек жителей. В этом году ноябрь был на 1 градус теплее, чем в прошлом году.
„Счет за отопление в реновированном доме в квартире площадью 50 кв. м в этом году составил 47 евро с НДС, в прошлом - 51 евро без НДС. В нереновированном доме счет составляет 81 евро с НДС, в прошлом – 88 евро без НДС. Счета показывают, что несмотря на то, что отказались от льготного НДС, счета будут меньше“, – сказала представитель VŠT Рута Ясюлёнене.
Люди с небольшим достатком могут обращаться в муниципалипатитет за компенсацией.