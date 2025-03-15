В Вильнюсе отметили день Святого Патрика: воды Вильняле окрасились в ярко-зеленый цвет

В первый раз во время празднования этого дня в Вильнюсе воды Вильняле „позеленели“ в 2012 году. Особенно много празднующих этот день собиралось в 2018–2019 гг, на праздник тогда пришли тысячи людей.

В этом году по Вильняле прошел байдарочный парад под флагами Ирландии, Литвы и Украины.

Участников праздника просили одеться в зеленое. В Ужуписе звучала ирландская музыка.

В первый раз День Святого Патрика ирландцы отметили 17 марта в Бостоне (США) в 1737 году. Предполагается, что 17 марта - день смерти Святого Патрика (он скончался в 461 году).

С тех пор в этот день участники праздника одеваются в зеленое и украшают себя листьями клевера.