2025.03.15 20:10

В Вильнюсе отметили день Святого Патрика: воды Вильняле окрасились в ярко-зеленый цвет

 
ru.DELFI.lt

В субботу в Вильнюсе отметили традиционный ирландский праздник – День Святого Патрика. Праздник состоялся в районе Ужупис. Главный акцент праздника – воды реки Вильняле окрасили в ярко-зеленый цвет.

В первый раз во время празднования этого дня в Вильнюсе воды Вильняле „позеленели“ в 2012 году. Особенно много празднующих этот день собиралось в 2018–2019 гг, на праздник тогда пришли тысячи людей.

В этом году по Вильняле прошел байдарочный парад под флагами Ирландии, Литвы и Украины.

Участников праздника просили одеться в зеленое. В Ужуписе звучала ирландская музыка.

В первый раз День Святого Патрика ирландцы отметили 17 марта в Бостоне (США) в 1737 году. Предполагается, что 17 марта - день смерти Святого Патрика (он скончался в 461 году).

С тех пор в этот день участники праздника одеваются в зеленое и украшают себя листьями клевера.

Традиция окрашивания рек в зеленый цвет появилась случайно в 1962 в Чикаго.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии