2024.07.12 14:22

В Вильнюсе отменен концерт Оливера Три

 
ru.DELFI.lt
Atšaukiamas Oliver Tree koncertas Vilniuje
Atšaukiamas Oliver Tree koncertas Vilniuje
ФОТО: Instagram, organizatorių

В выходные дни во дворе Лукишкской тюрьмы должен был состоятся концерт американского исполнителя Оливера Три, однако он был отменен, пишет портал lrt.lt.

По данным портала, организаторы концерта 8 Days A Week решили отменить концерт Оливера Три, поскольку он намерен в сентябре принять участие в фестивале в Казахстане (спонсором фестиваля является российская компания Yandex).

„После длительных переговоров с командой исполнителя и попыток объяснить ответственность Yandex и финансирование войны России в Украине, команда Три все же решила участвовать в фестивале. Это решение идет вразрез с нашими ценностями и позицией Литвы“, – писали в социальной сети представители 8 Days A Week.

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