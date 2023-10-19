В Вильнюсе открывается уникальная выставка "Машины Леонардо да Винчи"

 
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Leonardo da Vinci ir jo atradimai. Scanpix/VidaPress/Shutterstock nuotr.
Leonardo da Vinci ir jo atradimai. Scanpix/VidaPress/Shutterstock nuotr.

В октябре в Музее энергетики и техники открывается передвижная международная выставка "Машины Леонардо да Винчи", на которой можно будет увидеть несколько десятков открытий, реконструированных по эскизам да Винчи, и репродукции известных творений этого автора, в числе которых "Мона Лиза", проданный за 450 млн. долларов США "Спаситель мира" и известная фреска "Тайная вечеря".

Да Винчи родился в 1452 г., был гением эпохи Возрождения, сделал большой вклад в развитие искусства, инженерии и науки. Он был ученым, архитектором, художником, скульптором, музыкантом, философом, математиком, анатомом, физиком и открывателем, кроме того – пацифистом и защитником животных. На выставке можно познакомиться с этой уникальной исторической личностью.

Выставка откроется в 17 ч. 19 октября в зале Турбин музея.

В числе множества проектов, разработанных да Винчи: подводная лодка, летающие машины, парашют, костюм водолаза, танк в форме хижины с 16 пушками, разные экскаваторы и другие приборы и конструкции.

До наших дней из 13 000 страниц работ да Винчи сохранилось 7000.

19 октября в 17 и 18 ч. представитель организации Organization of Exhibitions Камила Герко проведет бесплатные экскурсии на английском языке. Требуется предварительная регистрация.

Выставка будет работать до 7 апреля 2024 года.

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