В Вильнюсе открывается уникальная выставка "Машины Леонардо да Винчи"

Да Винчи родился в 1452 г., был гением эпохи Возрождения, сделал большой вклад в развитие искусства, инженерии и науки. Он был ученым, архитектором, художником, скульптором, музыкантом, философом, математиком, анатомом, физиком и открывателем, кроме того – пацифистом и защитником животных. На выставке можно познакомиться с этой уникальной исторической личностью.
Выставка откроется в 17 ч. 19 октября в зале Турбин музея.
В числе множества проектов, разработанных да Винчи: подводная лодка, летающие машины, парашют, костюм водолаза, танк в форме хижины с 16 пушками, разные экскаваторы и другие приборы и конструкции.
До наших дней из 13 000 страниц работ да Винчи сохранилось 7000.
19 октября в 17 и 18 ч. представитель организации Organization of Exhibitions Камила Герко проведет бесплатные экскурсии на английском языке. Требуется предварительная регистрация.
Выставка будет работать до 7 апреля 2024 года.