2024.12.11 14:04

В Вильнюсе открывается сезон зимних развлечений: цены выросли минимально

 
Liepkalnyje ruošiamos slidinėjimo trasos
Liepkalnyje ruošiamos slidinėjimo trasos
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

В Литве похолодало, поэтому в субботу в Вильнюсе, на Лепкальнисской горнолыжной трассе начнется сезон. Глава центра зимних развлечений Артурас Белскус сказал, что в этом году цены на некоторые услуги поднялись на евро или несколько евро, поскольку этого требовало повышение расходов.

„Мы открываемся в субботу. Сейчас делаем снег. Откроемся неполностью, будут работать 3-4 трассы и подъемники. Надеемся, что успеем.

Нуля нам маловато. Было бы неплохо, чтобы температура держалась -3-4 градуса“, – сказал Белскус.

В прошлом году сезон был открыт в конце ноября.

„В этом мы опаздываем на две недели, на следующей неделе прогнозируют дождь. Пока настроение не радужное“, – заметил он.

На вопрос, каким, по его мнению будет сезон, если учитывать потребление и потоки, он ответил, что особых беспокойств не должно быть.

„Если погода будет зимней, как всегда будет хорошо. Думаю, это не особенно влияет. Люди видят зиму, солнце, снег и хотят кататься на лыжах, не считая, стало дороже или нет на евро“, – заметил Белскус.

Liepkalnyje ruošiamos slidinėjimo trasos

Он сказал, что повышение минималки с Нового года на их работу не влияет.

„Мы платим больше. А что касается цен на энергоресурсы, то мы уже несколько лет платим дорого, сами эту разницу амортизируем.

В этом году наши услуги в зависимости от позиции дорожают на евро или несколько евро. Люди особенно это не почувствуют, часть расходов мы погашаем сами“, – заметил Белскус.

До выходных будет идти подготовка - будут делать снег.

Белскус заметил, что в этом году, как и в прошлом частично будет ограничено попадание людей на трассы, поэтому желающим покататься лучше бронировать места заранее, в таком случае и цена будет ниже.

„Так мы хотим расширить временные границы, чтобы не сбегались все в одно время, поэтому бронируем места по числу действующих подъемников, чтобы не было очередей около них. Все ради самих людей“, – сказал Белскус.

На сайте сообщается, что при покупке билетов заранее по интернету 3 ч. для взрослого стоят 22 евро по рабочим дням, в выходные и праздники – 27 евро. На месте цены будут соответственно 31 и 37 евро.

Аренда комплекта снаряжения за первый час - 13 евро, за дополнительный - 5 евро.

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