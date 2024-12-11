В Вильнюсе открывается сезон зимних развлечений: цены выросли минимально

„Если погода будет зимней, как всегда будет хорошо. Думаю, это не особенно влияет. Люди видят зиму, солнце, снег и хотят кататься на лыжах, не считая, стало дороже или нет на евро“, – заметил Белскус.

На вопрос, каким, по его мнению будет сезон, если учитывать потребление и потоки, он ответил, что особых беспокойств не должно быть.

„В этом мы опаздываем на две недели, на следующей неделе прогнозируют дождь. Пока настроение не радужное“, – заметил он.

В прошлом году сезон был открыт в конце ноября.

Нуля нам маловато. Было бы неплохо, чтобы температура держалась -3-4 градуса“, – сказал Белскус.

„Мы открываемся в субботу. Сейчас делаем снег. Откроемся неполностью, будут работать 3-4 трассы и подъемники. Надеемся, что успеем.

Он сказал, что повышение минималки с Нового года на их работу не влияет.

„Мы платим больше. А что касается цен на энергоресурсы, то мы уже несколько лет платим дорого, сами эту разницу амортизируем.

В этом году наши услуги в зависимости от позиции дорожают на евро или несколько евро. Люди особенно это не почувствуют, часть расходов мы погашаем сами“, – заметил Белскус.

До выходных будет идти подготовка - будут делать снег.

Белскус заметил, что в этом году, как и в прошлом частично будет ограничено попадание людей на трассы, поэтому желающим покататься лучше бронировать места заранее, в таком случае и цена будет ниже.