В Вильнюсе открывается сезон зимних развлечений: цены выросли минимально

„Мы открываемся в субботу. Сейчас делаем снег. Откроемся неполностью, будут работать 3-4 трассы и подъемники. Надеемся, что успеем.
Нуля нам маловато. Было бы неплохо, чтобы температура держалась -3-4 градуса“, – сказал Белскус.
В прошлом году сезон был открыт в конце ноября.
„В этом мы опаздываем на две недели, на следующей неделе прогнозируют дождь. Пока настроение не радужное“, – заметил он.
На вопрос, каким, по его мнению будет сезон, если учитывать потребление и потоки, он ответил, что особых беспокойств не должно быть.
„Если погода будет зимней, как всегда будет хорошо. Думаю, это не особенно влияет. Люди видят зиму, солнце, снег и хотят кататься на лыжах, не считая, стало дороже или нет на евро“, – заметил Белскус.
Он сказал, что повышение минималки с Нового года на их работу не влияет.
„Мы платим больше. А что касается цен на энергоресурсы, то мы уже несколько лет платим дорого, сами эту разницу амортизируем.
В этом году наши услуги в зависимости от позиции дорожают на евро или несколько евро. Люди особенно это не почувствуют, часть расходов мы погашаем сами“, – заметил Белскус.
До выходных будет идти подготовка - будут делать снег.
Белскус заметил, что в этом году, как и в прошлом частично будет ограничено попадание людей на трассы, поэтому желающим покататься лучше бронировать места заранее, в таком случае и цена будет ниже.
„Так мы хотим расширить временные границы, чтобы не сбегались все в одно время, поэтому бронируем места по числу действующих подъемников, чтобы не было очередей около них. Все ради самих людей“, – сказал Белскус.
На сайте сообщается, что при покупке билетов заранее по интернету 3 ч. для взрослого стоят 22 евро по рабочим дням, в выходные и праздники – 27 евро. На месте цены будут соответственно 31 и 37 евро.
Аренда комплекта снаряжения за первый час - 13 евро, за дополнительный - 5 евро.