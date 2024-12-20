В Вильнюсе открывается обновленная гора Таурас

Прежде на горе не было рекреационной инфраструктуры, гора выполняла транзитную функцию. Дорожки не были приспособлены для инвалидов и родителей с колясками.

Парк и гору обновили перед началом строительства Национального концертного зала.

До обновления дети катались на горе Таурас на санках. Такая возможность сохранилась.

В теплое время года в месте саночной трассы будут показывать кинофильмы под открытым небом.

На горе Таурас оборудованы две детские площадки - одна для малышей, другая - для детей постарше.

На верхней террасе горы появилась спортивная площадка с тренажерами.

На горе Таурас устроена площадка, с которой открывается красивый вид на город.