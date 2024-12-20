В Вильнюсе открывается обновленная гора Таурас

Прежде на горе не было рекреационной инфраструктуры, гора выполняла транзитную функцию. Дорожки не были приспособлены для инвалидов и родителей с колясками.
Парк и гору обновили перед началом строительства Национального концертного зала.
До обновления дети катались на горе Таурас на санках. Такая возможность сохранилась.
В теплое время года в месте саночной трассы будут показывать кинофильмы под открытым небом.
На горе Таурас оборудованы две детские площадки - одна для малышей, другая - для детей постарше.
На верхней террасе горы появилась спортивная площадка с тренажерами.
На горе Таурас устроена площадка, с которой открывается красивый вид на город.
В ходе работ были оборудованы и две стоянки для машин (74 парковочных места).
Полгода назад был открыт виадук для пешеходов, по которому на гору Таурас можно попасть из Старого города, не переходя дорогу. Примерно полгода назад на месте бывшего Лютеранского кладбища открыт Лютеранский сад.
Работы по обновлению горы Таурас стоили 5,7 млн. евро с НДС (они были начаты в сентябре 2022 года и завершены на полгода раньше, чем планировалось).
В исторических источниках гору Таурас называли Чертовой горой, горой Паменкальнё, Глиняной горой.
В 1958 г. на горе Таурас было начато строительство Дворца профсоюзов. Здание снесли в 2019 году.