В Вильнюсе открыта одна из самых больших арен в Европе

„Идея 360 Arenа родилась из желания оборудовать место, где вся семья сможет качественно и активно проводить досуг и получить незабываемые впечатления. Кроме того, дни рождения мы обычно отмечали в одних и тех же местах, а хотелось чего-то нового. Кроме того, мы все знаем, что современные дети много времени проводят у экранов компьютера в виртуальном пространстве, закрывшись в своих комнатах, играя. Наша цель – дать им возможность состязаться в реальной жизни и общаться“, – сказала глава 360 Arenа Йовита Левинскене.