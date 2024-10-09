В Вильнюсе открыта часовня Господа Иисуса

„Сегодня – хороший день для вильнюсцев и верующих, для гостей города. Восстановлена уничтоженная в советское время часовня Господа Иисуса – это значимое событие для храма Св. Петра и Павла“, – сказал настоятель прихода Войцех Горлицкий.

„Мы рады были участвовать в восстановлении исторической часовни, которая важна не только для общины Антакальниса, но и для Вильнюса. Восстановление часовни объединило разных людей, без которых этот проект не был бы осуществлен. Вместе с представителями церкви, архитекторами и реставраторами мы стремились к исторической точности. Эксперты много времени провели в архивах, тщательно все согласовывали с ответственными ведомствами“, – сказал Витас Януконис, глава благотворительной организации Janukonis Fondas, которая организовала и финансировала проект.