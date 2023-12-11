В Вильнюсе открыт Музей плюшевых медведей

 
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ФОТО: DELFI (E.Digryt&#279;s nuotr.)
В Вильнюсе открыт первый Музей плюшевых медведей Plushy B 55. Он находится в здании театра Raganiukės teatrаs. Игрушечному мишке недавно исполнилось 100 лет. Несмотря на почтенный возраст он по-прежнему пользуется популярностью и является желанным рождественским подарком, пишет портал madeinvilnius.lt.

Plushy B 55 – это международный стандарт, указывающий на материал, из которого сделаны плюшевые мишки - plushy, форма медведя bear и размер 55 см.

Посетители музея смогут увидеть экспонаты XVIII, XIX и XX веков, узнают историю возникновения этой игрушки и о ее влиянии на жизнь людей. Здесь есть и редкие игрушки, в их числе – мишка времен королевы Марии-Антуанетты, приобретенный на аукционе в Версале, черный мишка, созданный в память о трагедии "Титаника", настоящий мишка НАСА – астронавт и другие плюшевые мишки

Музей Plushy B 55 понравится и детям и взрослым, поскольку среди экспонатов есть и копии медведей, принадлежавших немецкому дизайнеру Карлу Лагерфельду и известному ученому ХХ века Альберту Эйнштейну.

Экскурсии по музею ведут актеры театра. Экскурсия начинается у "медвежьего дерева". Это сверкающая инсталляция с чертами характера, свойственными медведю. Здесь можно увидеть мишек XX века. Отдельная часть экспозиции называется "Бамбуковые медведи – Панды", здесь поднимают вопрос исчезновения большой и малой панды и проблем, связанных с экологией.

Экскурсии включены в репертуар театра, если соберутся группы отдельно для взрослых, отдельно для детей, то их разделят.

Музей находится по адресу: Вильнюс, ул. С.Станявичаус, 24.

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