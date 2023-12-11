В Вильнюсе открыт Музей плюшевых медведей

Plushy B 55 – это международный стандарт, указывающий на материал, из которого сделаны плюшевые мишки - plushy, форма медведя bear и размер 55 см.

Посетители музея смогут увидеть экспонаты XVIII, XIX и XX веков, узнают историю возникновения этой игрушки и о ее влиянии на жизнь людей. Здесь есть и редкие игрушки, в их числе – мишка времен королевы Марии-Антуанетты, приобретенный на аукционе в Версале, черный мишка, созданный в память о трагедии "Титаника", настоящий мишка НАСА – астронавт и другие плюшевые мишки

Музей Plushy B 55 понравится и детям и взрослым, поскольку среди экспонатов есть и копии медведей, принадлежавших немецкому дизайнеру Карлу Лагерфельду и известному ученому ХХ века Альберту Эйнштейну.