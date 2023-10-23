В Вильнюсе открыт Миграционный информационный центр для иностранцев: основное внимание – украинцам

"По нашему опыту мы видим, что иностранцам в Литве не хватает одного информационного и сервисного пункта, где можно было бы четко ответить на возникающие вопросы. Это могут быть юридические вопросы или вопросы трудоустройства, а также куда обращаться за помощью и в какое учреждение", - рассказал Э. Бингялис.
"Потому что, когда часто обращаешься в те или иные учреждения, не обязательно получаешь ответ, тебя направляют куда-то еще. Идея этого центра – стать одним окошком", - добавил он.
По словам главы Вильнюсского офиса МОМ, за последние пять лет количество иностранцев в Литве выросло в 4 раза. В настоящее время в стране проживает больше всего украинцев. Именно поэтому в этом году целевой группой Миграционного информационного центра станут украинцы.
"В Литве профиль миграции и иностранцев сильно изменился за последние несколько лет. Очень значительно увеличилось и количество иностранцев – за 5 лет оно увеличилось примерно в 4 раза. Сейчас у нас в Литве проживает более 200 тыс. иностранцев. Самая большая группа иностранцев, которая сейчас проживает в Литве – это украинцы", - сказал Э. Бингялис.
"В этом году мы начинаем работать с украинцами как с целевой группой. А затем в следующем году мы постараемся расширить услуги, предоставляемые и другим иностранцам в Литве", - подчеркнул глава Вильнюсского офиса МОМ.
Услуги для иностранцев в новом Миграционном информационном центре будут оказываться бесплатно. По словам Э. Бингялиса, спектр услуг широк: от базовой информации и консультирования до оказания юридической помощи.
"Все услуги, которые мы оказываем, будут бесплатными. Спектр услуг – 360 градусов – от базовой информации, консультирования и далее по мере необходимости", - сказал глава Вильнюсского офиса МОМ.
"Может быть, мы поможем кому-то записаться на языковые курсы, может быть, окажем юридическую помощь, может быть, кому-то понадобятся услуги переводчика, например, при заполнении документов или сопровождении их в учреждения. Мы организуем психологическую и эмоциональную поддержку, у нас будут психологи, терапия даже для детей", - сказал Э. Бингялис.