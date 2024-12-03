В Вильнюсе открыт каток: в реальности он не похож на то, что обещали

Каток впечатляет – он находится в сердце Старого города, перед Ратушей. Правда, попасть на него смогли далеко не все желающие. Многие заметили, что каток не похож на тот, который показывали в рекламе.

„Мы вшестером ехали из Каунаса на выходные в Вильнюс, в основном ради катка. Мы видели его визуализацию в интернете, видели место, где находится каток, все казалось впечатляющим. Но в реальности все оказалось не так, и длина другая, и форма, и ширина и освещение. Все по-другому. Я не знаю, зачем показывать то, чего нет, но нас это удивило и даже разочаровало“, – сказала Дейманте.