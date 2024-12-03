В Вильнюсе открыт каток: в реальности он не похож на то, что обещали

30 ноября вечером множество вильнюсцев и гостей столицы собралось на Ратушной площади, чтобы покататься на открытом катке.
Каток впечатляет – он находится в сердце Старого города, перед Ратушей. Правда, попасть на него смогли далеко не все желающие. Многие заметили, что каток не похож на тот, который показывали в рекламе.
„Мы вшестером ехали из Каунаса на выходные в Вильнюс, в основном ради катка. Мы видели его визуализацию в интернете, видели место, где находится каток, все казалось впечатляющим. Но в реальности все оказалось не так, и длина другая, и форма, и ширина и освещение. Все по-другому. Я не знаю, зачем показывать то, чего нет, но нас это удивило и даже разочаровало“, – сказала Дейманте.
Вильнюсец Ритис с девушкой тоже посетили каток: „Он не такой, каким его показывали. Разница очевидна. Мне оба варианта подходят. Но непонятно, зачем показывать одно, а делать другое“.
Delfi обратился за комментарием к компании Active Vilnius, чтобы поинтересоваться, почему показывали одно, а на деле каток оказался другим. Представители компании сказали, что необычное место заставило принять другие решения.
„В ходе осуществления проекта мы столкнулись с вызовами рельефа Ратушной площади – неровности заставили корректировать технические решения. Визуализация – это то, как все было задумано. На деле пришлось корректировать проект, чтобы он был максимально безопасным.
Плюс большие светящиеся арки: после смены конструкции, ради безопасности и большого веса льда было решено отказаться от тяжелых арок, вместо них использовали иные конструкции“, – пояснили представители Active Vilnius.