В Вильнюсе открылся первый в стране популяционный биобанк: приступает к сбору и хранению образцов крови жителей Литвы

В настоящее время биобанк приступает к сбору и хранению образцов крови жителей Литвы, а в дальнейшем, исходя из потребностей общества и медицинской науки, планируется сбор и других биологических образцов.

„Я хотела бы подчеркнуть, что успех популяционного биобанка будет зависеть от всех нас. Здесь важен каждый участник, поскольку чем более обширную коллекцию биологических образцов мы соберем, тем большую ценность мы будем иметь для нашей науки. (...) Станьте участником популяционного биобанка – вклад каждого из вас чрезвычайно важен. Давайте все вместе создавать более здоровую Литву – для себя и для других, будущих поколений нашей страны“, - цитируется в сообщении руководитель популяционного биобанка.