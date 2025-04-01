В Вильнюсе открылся первый в стране популяционный биобанк: приступает к сбору и хранению образцов крови жителей Литвы

В настоящее время биобанк приступает к сбору и хранению образцов крови жителей Литвы, а в дальнейшем, исходя из потребностей общества и медицинской науки, планируется сбор и других биологических образцов.
Доктор Гедре Кведаравичене, директор Литовского биобанка популяции и редких заболеваний, надеется, что в будущем большая часть жителей Литвы станет участниками популяционного биобанка.
„Я хотела бы подчеркнуть, что успех популяционного биобанка будет зависеть от всех нас. Здесь важен каждый участник, поскольку чем более обширную коллекцию биологических образцов мы соберем, тем большую ценность мы будем иметь для нашей науки. (...) Станьте участником популяционного биобанка – вклад каждого из вас чрезвычайно важен. Давайте все вместе создавать более здоровую Литву – для себя и для других, будущих поколений нашей страны“, - цитируется в сообщении руководитель популяционного биобанка.
Участниками популяционного банка могут стать все жители Литвы, включая детей с рождения. Сдать кровь можно будет в лаборатории биобанка в Медицинском научном центре Вильнюсского университета или в учреждениях здравоохранения Rezus, входящих в партнерскую сеть биобанка.
Участие жителей в биобанке является добровольным и возможно только после подписания формы согласия. По желанию жителя информация, касающаяся состояния его здоровья и полученная в ходе исследований, может быть предоставлена его семейному врачу или ему лично. Кроме того, каждый участник биобанка сможет в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие на участие в деятельности биобанка.