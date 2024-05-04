2024.05.04 16:57

В Вильнюсе открылся мотосезон: из-за праздника действуют ограничения движения

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

В субботу открылся 33-й сезон мотоциклистов Вильнюсского региона. На улицах столицы ограничено движение: самоуправление Вильнюса объявило, что в субботу с 7.00 до 19.00 запрещено движение на участке улицы Упес от улицы Калварию до улицы Студенту, при этом обеспечена возможность подъезда обслуживающему транспорту и посетителям к торговому центру на улице Упес, 9.

Фотограф Delfi запечатлел открытие мотосезона. Приглашаем просмотреть фотогалерею:

Еще немного об изменениях в дорожном движении в связи с праздником: сообщается, что во время движения мотоколонны с 16 до 18 часов движение может быть ограничено на одной из полос Зеленого моста, а также на улицах А. Гоштауто, Гяляжине Вилко, Осло, Атейтес, Калварию, Карейвю, О. Милашюса, Лиздейкос, Антакальниса, Т. Костюшкос, Арсенало и Жигиманту, на проспекте Лайсвес.

Вильнюсское самоуправление также сообщает, что в связи с праздником до 22.00 часов субботы на указанном участке улицы Упес запрещена парковка транспортных средств.

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