В Вильнюсе открылось современное полицейское отделение

По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, полицейские заслуживают работы в качественных условиях.
"Я рада, что все больше наших полицейских работает в современных и комфортных условиях и могут максимум внимания уделять своей непосредственной работе. Пусть это здание станет знаком нашего прогресса и еще одним шагом в сторону современной полиции", – сказала министр.
Генкомиссар полиции Ренатас Пожела сказал, что один из приоритетов - обеспечение стражей порядка современными условиями труда.
"Только мотивированный сотрудник, работник полиции, который работает в достойных и комфортных условиях может наилучшим образом выполнять свои функции. Это современное здание, отвечающее самым высоким стандартам, хорошими условиями труда и инфраструктурой, будет поощрять полицейских к успешной работе и способствовать более качественному обслуживанию жителей", – сказал он.
Площадь нового полицейского отделения составляет почти 10 000 кв. м. Из них 5300 кв. м - административная часть и двухуровневая стоянка для машин площадью 4500 кв. м с четырьмя местами для зарядки электромобилей и 169 местами для парковки служебного транспорта.
В шестиэтажном здании оборудовано 560 современных рабочих мест, из них – 392 оснащены компьютерами.
В новом здании разместится 5-й комиссариат полиции Вильнюса, Управление криминальной полиции по расследованию экономических преступлений, Дорожная полиция, Управление и отделы Департамента полиции.
На строительство и приведение здания в порядок "Имущественный банк" перевел почти 15 млн. евро.